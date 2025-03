Les chrétiens entament leur marche vers Pâques

Les chrétiens qui prendront part aux célébrations eucharistiques du jour se verront enduire sur le front une Croix de la cendre accompagnée des déclarations du prêtre affirmant «Convertis-toi et crois à la Bonne Nouvelle» (cf Marc 1, 15), «Tu es poussière et tu retourneras poussière» (cf. Genèse 3, 19). Les cendres que le prêtre impose sur le front du fidèle chrétien représentent à la fois le péché et la fragilité de l’Homme dans ce bas monde.



Ce signe a pour origine le rite antique au cours duquel les pécheurs convertis se soumettaient à la pénitence canonique. Ce geste consistant à se couvrir de cendres signifie la reconnaissance de la fragilité et de la condition mortelle de l’Homme. Ce dernier ressent le besoin de se tourner vers la miséricorde de Dieu pour obtenir de lui le salut. Le rite d’imposition des cendres est alors une démarche de pénitence qui ouvre le temps du Carême. Il invite chaque chrétien à changer ses habitudes pour prendre la route de l’Évangile et, particulièrement, celle de la miséricorde.



Le Mercredi des cendres est une journée de pénitence et de jeûne à laquelle participe toute l’Église qui demande à son peuple à se tourner vers Dieu, et cela pendant 40 jours. Durant le temps de carême, l’Église appelle ses fidèles à la prière et à la pénitence pour mieux préparer la Résurrection de Jésus-Christ. Saint temps de carême à tous !

























Le Soleil