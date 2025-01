Les contrôleurs aériens en grève pour de meilleurs conditions de travail

Les contrôleurs aériens de l’Association Professionnelle des Contrôleurs de la Circulation aérienne du Sénégal (APCCAS) travaillant pour l’Agence pour la Sécurité de la Navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) ont décidé de réduire leurs activités pour dénoncer leurs conditions de travail.



À travers une note, ils révèlent une «vétusté avancée des moyens techniques utilisés pour la fourniture des services de la navigation aérienne en plus d’un manque d’effectifs criards des contrôleurs aériens du centre ATS qui gèrent près de 4 millions de kilomètres carrés d’espaces aériens ».







«Nous avons commencé à lancer des alertes aux autorités depuis 2019 sans obtenir satisfaction. Nous avons pris la décision de restreindre le trafic aérien. Ceci dans le but de réduire la charge de travail à un niveau raisonnablement gérable par l’effectif et les moyens techniques présentement disponibles afin de garantir la sécurité des voyageurs », déclarent les contrôleurs aériens.



Ces contrôleurs qui gèrent le guidage et la sécurité de la circulation de tous les avions civils et militaires en l’air et au sol, y compris l’avion présidentiel, veulent que les autorités les invitent à la table de la discussion avant que la situation ne s’aggrave.























































walf