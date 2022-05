Les délires de Mollah Morgun – Mame Boye Diao accusé gratuitement : Qui est derrière ce zélateur ?

Le gars se veut un agitateur sur les réseaux sociaux. A partir de l’étranger où il vit, il tente de mettre le feu au Sénégal par ses messages subversifs. C’est ainsi que dans une vidéo qu’il a mis en ligne, il se met en exergue comme un partisan d’Ousmane Sonko qu’il met en garde contre les agissements supposés du pouvoir. Mais, dans cette même vidéo, il s’en prend à Mame Boye Diao, Directeur des Domaines qu’il accuse de se servir de sa fortune pour offrir des avantages, des terres et des immeubles à ses enfants et ses militants.

Mais, le gars est un fieffé menteur qui, selon les sources de dakarposte, est manipulé à partir de Dakar par un fonctionnaire en poste à la Direction des Impôts et Domaines qui, in petto est un partisan de Sonko. Ses messages venimeux, remplis de haine ne sont que des mensonges orchestrés. Son mentor se cache bien mais ne peut pas cacher son jeu car les sources de dakarposte l’ont déjà identifié mais, pour des raisons que l’on ne peut dévoiler ici, son identité sera tue.

Mollah Morgun est un des hommes utilisés par Sonko pour semer le doute et le trouble au sein des utilisateurs des réseaux sociaux. Mais pourquoi s’attaque-t-il à Mame Boye Diao qui est une personnalité irréprochable, un fonctionnaire modèle très attaché à son travail et à la République ? Serait-ce parce qu’il est proche du Président de la République Macky Sall et membre éminent de l’APR ? Il y a anguille sous roche.









