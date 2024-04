Les engagements du nouveau Président sénégalais

"J'entends clairement la voix des élites décomplexées qui disent haut et fort notre aspiration commune à plus de souveraineté, au développement et au bien être. Le Sénégal sous mon magistère sera un pays apaisé avec une justice indépendante et une Démocratie renforcée", a-t-il déclaré, lors de son discours, devant plusieurs chefs d'États et de gouvernement.



Pour rappel, Bassirou Diomaye Faye a été élu le 24 mars dernier avec 54,28 % des voix, au premier tour.



Il succède ainsi à Macky SALL qui était au poste depuis 2012.

































































igfm