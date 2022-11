Les ex-travailleurs de Com7 réclament leur dû à Bara Tall

Cela fait longtemps que M. Bara Tall doit de l’argent aux ex-travailleurs de Com7 que nous sommes. Cela fait cinq (5), six (6) ans que nous attendons d’être « libérés » de cette situation qui nous a causé beaucoup de tort.

C'est vous, M. Tall, qui étiez venu dans nos locaux pour nous dire que vous nous paierez jusqu'au dernier centime. Même aux personnes disparues. Ainsi, vous aviez pris l'engagement de nous payer.

Alors, nous ne ferons pas de grève de la fin. Non, nous ne bafouerons pas notre dignité. Ce que nous demandons, c'est nos arriérés de salaire.

Nous lançons un appel solennel, et prenons à témoin l’opinion - particulièrement la presse - nationale et internationale, que nous nous mobiliserons pour que M. Tall, emmuré dans un mutisme incompréhensible voire inhumain, respecte ses engagements sur les faits susmentionnés.

Nous lançons également un appel à ses proches, qu'ils sachent que leur parent, leur époux, leur ami nous doit de l'argent, nous qui sommes encore en vie, mais également à d’autres, décédés sans avoir reçu le moindre kopeck de leur ex-employeur.

Encore une fois, M. Bara Tall, nous vous prions, après des années de labeur dans le sacrifice et la privation, de nous retourner la pièce de notre monnaie, ici et maintenant, devant les Hommes... Soit, Dieu reconnaitra les siens.



Nous ne vous dénigrons pas, ni ne vous manquons de respect.

M. Bara Tall, NOTRE ARGENT !



De la part du collectif des ex-travailleurs du groupe Com7