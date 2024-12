Les gendarmes interdits d’effectuer des contrôles routiers…

Le Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale a publié, le 25 novembre 2024, une note de service clarifiant les missions des gendarmes affectés à la police de la circulation. Leur rôle principal est désormais de fluidifier le trafic et de garantir la sécurité des usagers, excluant tout contrôle routier classique comme les vérifications de documents ou de marchandises.



Ces gendarmes doivent concentrer leurs efforts sur la régulation proactive du trafic, l’identification des causes des ralentissements et l’intervention rapide en cas d’accident. Une présence permanente sur les routes est exigée pour anticiper et résoudre les perturbations, tout en assistant les usagers en difficulté.



Cependant, des contrôles exceptionnels restent autorisés en cas de nécessité justifiée. Par ailleurs, les gendarmes conservent leurs prérogatives pour constater et réprimer les infractions liées à la police judiciaire, administrative et militaire.



Le Commandant de la Légion de Gendarmerie de Sécurité Routière, le lieutenant-colonel Ibrahima Ngom, appelle à une stricte application de cette directive et à l’implication totale des agents.





























































