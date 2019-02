Les graves révélations de Sheikh Alassane SÉNE

Nous rejetons ces résultats proclamés par le juge Demba Kandji, qui ont été fabriqués au palais de la République. Macky sait qu’il n’a pas gagné cette élection, il sait aussi qu’il est minoritaire. Dans un langage plus clair, il n’est plus légitime à la tête du pays. S’il n’accepte pas le second tour, régulièrement sorti des urnes, que chacun prenne sa responsabilité. La nôtre nous la prendrons, et croyez moi, le sort réservé à Gbagbo, à Ben Ali, à Moubarack, à ATT ou à Ceaușescu lui sera aussi réservé. L’histoire ne fait que se répéter .



Sheikh Alassane Sene