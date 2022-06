Les nominations à l'issue du Conseil des Ministres

AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES

Le Président de la République a pris les décisions suivantes :





Monsieur Baye Moctar DIOP, Conseiller des Affaires étrangères principal, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal au Royaume de Belgique, est nommé, cumulativement avec ses fonctions, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Son Altesse Royale le Grand-Duc Henri de Luxembourg, avec résidence à Bruxelles.



Monsieur Mouhamadou Moustapha NDAO, Administrateur civil Principal de classe exceptionnelle, précédemment Gouverneur de la Région de Thiès, est nommé Directeur général de l’Administration territoriale, en remplacement de Monsieur Amadou SY, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



Monsieur Alioune Badara MBENGUE, Administrateur civil principal, précédemment Gouverneur de la Région de Kaolack, est nommé Gouverneur de la Région de Thiès, en remplacement de Monsieur Mouhamadou Moustapha NDAO, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Ousmane KANE, Administrateur civil principal, précédemment Gouverneur de la Région de Kolda, est nommé Gouverneur de la Région de Kaolack, en remplacement de Monsieur Alioune Badara MBENGUE, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Saër NDAO, Administrateur civil principal, précédemment Gouverneur de la Région de Kédougou, est nommé Gouverneur de la région de Kolda, en remplacement de Monsieur Ousmane KANE, appelé à d’autres fonctions ;



Madame Mariama TRAORE, Administrateur civil principal, précédemment Préfet du Département de Louga, est nommée Gouverneur de la Région de Kédougou, en remplacement de Monsieur Saër NDAO, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Ibrahima FALL, Administrateur civil principal, précédemment Préfet du Département de Diourbel, est nommé Gouverneur de la Région de Diourbel en remplacement de Monsieur Gorgui MBAYE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



Monsieur Babacar NIANG, Administrateur civil, précédemment Adjoint au gouverneur de la Région de Ziguinchor chargé des affaires administratives, est nommé Adjoint au gouverneur de la Région de Dakar chargé des affaires administratives, en remplacement de Monsieur Cheikh Ahmadou NDOYE, appelé à d’autres fonctions ;





Madame Diégui NGOM, Administrateur civil, précédemment Adjoint au gouverneur de la Région de Kédougou chargée des affaires administratives, est nommée Adjoint au gouverneur de la Région de Louga chargée des affaires administratives, en remplacement de Madame Awa Ndiaye DIOP, appelée à d’autres fonctions ;



Madame Tening FAYE, Administrateur civil, précédemment Adjoint au gouverneur de la Région de Dakar chargée du développement, est nommée Adjoint au gouverneur de la Région de Thiès chargée des affaires administratives, en remplacement de Monsieur Maurice Latyre DIONE, appelé à d’autres fonctions ;



Madame Safiatou Joséphine DIENG, Administrateur civil, précédemment Adjoint au gouverneur de la Région de Ziguinchor chargée du développement, est nommée Adjoint au gouverneur de la Région de Ziguinchor chargée des affaires administratives, en remplacement de Monsieur Babacar NIANG, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Amadou Salmone FALL, Administrateur civil, précédemment Adjoint au gouverneur de la Région de Tambacounda chargé du développement, est nommé Adjoint au gouverneur de la Région de Kédougou chargé des affaires administratives, en remplacement de Madame Diégui NGOM, appelée à d’autres fonctions ;



Monsieur Assane GUEYE, Administrateur civil, précédemment Adjoint au gouverneur de la Région de Kolda chargé du développement, est nommé Adjoint au gouverneur de la Région de Dakar chargé du développement, en remplacement de Madame Tening FAYE, appelée à d’autres fonctions ;



Madame Marième Pouye ANNE, Administrateur civil, précédemment Adjoint au gouverneur de la Région de Diourbel chargée du développement, est nommée Adjoint au gouverneur de la Région de Kolda chargée du développement, en remplacement de Monsieur Assane GUEYE, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Sidy Guissé DIONGUE, Administrateur civil, précédemment en service à la Direction générale de l’Administration territoriale, est nommé Adjoint au gouverneur de la Région de Ziguinchor chargé du développement, en remplacement de Madame Safiatou Joséphine DIENG, appelée à d’autres fonctions ;



Monsieur Daouda SENE, Administrateur civil, précédemment en service à la Direction générale de l’Administration territoriale, est nommé Adjoint au gouverneur de la Région de Louga chargé du développement, poste vacant ;



Monsieur Georges Samba FAYE, Administrateur civil, précédemment en service à la Direction générale de l’Administration territoriale, est nommé Adjoint au gouverneur de la Région de Kédougou chargé du développement, poste vacant ;



Monsieur Oumar Ngalla NDIAYE, Administrateur civil, précédemment en service à la Direction générale de l’Administration territoriale, est nommé Adjoint au gouverneur de la Région de Sédhiou chargé du développement, Poste vacant ;



Monsieur Chérif Mouhamadou M. Blondin NDIAYE, Administrateur civil, précédemment Préfet du Département de Guédiawaye, est nommé Préfet du Département de Ziguinchor, en remplacement de Monsieur Papa El Hadji Madické DRAME, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Maguette DIOUCK, Administrateur civil, précédemment Préfet du Département de Kanel, est nommé Préfet du Département de Bignona, poste vacant ;



Monsieur Ibra FALL, Administrateur civil, précédemment Préfet du Département de Dagana, est nommé Préfet du Département de Guédiawaye, en remplacement de Monsieur Chérif Mouhamadou M. Blondin NDIAYE, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Papa El Hadji Madické DRAME, Administrateur civil, précédemment Préfet du Département de Ziguinchor, est nommé Préfet du Département de Fatick, en remplacement de Monsieur Mamadou KHOUMA, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Mamadou KHOUMA, Administrateur civil, précédemment Préfet du Département de Fatick, est nommé Préfet du Département de Diourbel, en remplacement de Monsieur Ibrahima FALL, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Ibrahima Ismaël NDIAYE, Administrateur civil, précédemment Préfet du Département de Oussouye, est nommé Préfet du Département de Dagana, en remplacement de Monsieur Ibra FALL, appelé à d’autres fonctions ;



Madame Ndèye Nguénare MBODJI, Administrateur civil, précédemment préfet du Département de Guinguinéo, est nommée Préfet du Département de Louga, en remplacement de Madame Mariama TRAORE, appelée à d’autres fonctions ;



Monsieur Amadou Coumba NDIAYE, Administrateur civil, précédemment préfet du Département de Goudiry, est nommé Préfet du Département de Guinguinéo, en remplacement de Madame Ndèye Nguénare MBODJI, appelée à d’autres fonctions ;



Madame Awa Ndiaye DIOP, Administrateur civil, précédemment Adjoint au gouverneur de la Région de Louga chargée des affaires administratives, est nommée Préfet du Département de Goudiry, en remplacement de Monsieur Amadou Coumba NDIAYE, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Cheikh Ahmadou NDOYE, Administrateur civil, précédemment Adjoint au gouverneur de la Région de Dakar chargé des affaires administratives, est nommé Préfet du Département de Kanel, en remplacement de Monsieur Maguette DIOUCK, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Maurice Latyre DIONE, Administrateur civil, précédemment Adjoint au gouverneur de la Région de Thiès chargé des affaires administratives, est nommé Préfet du Département de Oussouye, en remplacement de Monsieur Ibrahima Ismaël NDIAYE, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Abdoulaye KHARMA, Secrétaire d’Administration, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Nyassia, Département de Ziguinchor, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Méouane, Département de Tivaouane, en remplacement de Monsieur Ibrahima NDAO, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Ndiack SARR, Instituteur, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Thiénéba, Département de Thiès, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Pakour, département de Vélingara en remplacement de Monsieur Moussa THIAM, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



Monsieur Mamadou DIOUF, Secrétaire d’Administration, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Fongolimbi, Département de Kédougou, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Sangalkam, Département de Rufisque, en remplacement de Monsieur Modou Bassirou NDAO, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Modou Bassirou NDAO, Secrétaire d’Administration, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Sangalkam, Département de Rufisque, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Dioulacolon, Département de Kolda, en remplacement de Monsieur El Hadji Ibrahima Niasse NDIAYE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



Monsieur Mamadou SY, Secrétaire d’Administration, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Rao, Département de Saint Louis, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Gamadji saré, Département de Podor, en remplacement de Monsieur Oumar Mbacké DIALLO, appelé à d’autres fonctions ;





Monsieur Oumar Mbacké DIALLO, Secrétaire d’Administration, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Gamadji saré, Département de Podor, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Rao, Département de Saint Louis, en remplacement de Monsieur Mamadou SY, appelé à d’autres fonctions ;



Madame Khadidiatou SENE, Secrétaire d’Administration, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement des Almadies, Département de Dakar, est nommée Sous-préfet de l’Arrondissement de Dagoudane, Département de Pikine, en remplacement de Monsieur Oumar Sagna NDIAYE, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Oumar Sagna NDIAYE, Secrétaire d’Administration, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Dagoudane, Département de Pikine, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Keur Moussa, Département de Thiès, en remplacement de Monsieur Papa Serigne NIANG, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Papa Serigne NIANG, Secrétaire d’Administration, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Keur Moussa, Département de Thiès, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement des Almadies, Département de Dakar, en remplacement de Madame Khadidiatou SENE, appelée à d’autres fonctions ;



Monsieur Babacar WADE, Instituteur, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Ouadiour, Département de Gossas, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Thiénéba, Département de Thiès, en remplacement de Monsieur Ndiack SARR, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Ibrahima NDAO, Secrétaire d’Administration, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Méouane, Département de Tivaouane, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Ouadiour, Département de Gossas, en remplacement de Monsieur Babacar WADE, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Mamadou DIOUF, Secrétaire d’Administration, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Mabo, Département de Birkilane, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Ndoulo, Département de Diourbel en remplacement de Monsieur Mouhamadou SOW, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Mouhamadou SOW, Secrétaire d’Administration, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Ndoulo, Département de Diourbel, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Mabo, Département de Birkilane en remplacement de Monsieur Mamadou DIOUF, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Samba Adolphe SIDIBE, Secrétaire d’Administration, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Ngoye, Département de Bambey, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Wack Ngouna, Département de Nioro du Rip en remplacement de Monsieur Ousmane DIA, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Ousmane DIA, Secrétaire d’Administration, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Wack Ngouna, Département de Nioro du Rip, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Ngoye, Département de Bambey en remplacement de Monsieur Samba Adolphe SIDIBE, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Mamoudou DEME, Educateur spécialisé, précédemment Adjoint au préfet du Département de Salémata, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Dakatéli, Département de Salémata, poste vacant ;



Monsieur Moussa MBODJI, Professeur d’enseignement moyen, précédemment Adjoint au préfet du Département de Diourbel, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Missirah, Département de Tambacounda, en remplacement de Monsieur Kanta BALDE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;

Monsieur Amadou BA, Secrétaire d’Administration, précédemment Adjoint au préfet du Département de Saint Louis, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Ndorna, Département de Médina Yoro Foulah, en remplacement de Monsieur Ansoumane KEITA, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



Monsieur Oumar DIBA, Secrétaire d’Administration, précédemment Adjoint au préfet du Département de Kaffrine, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Fafacourou, Département de Médina Yoro Foulah, en remplacement de Monsieur Boubacar DIALLO, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



Monsieur Moussa Aly BA, Instituteur, précédemment Adjoint au préfet du Département de Foundiougne, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Nyassia, en remplacement de Monsieur Abdoulaye KHARMA, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Papa DIENG, Instituteur, précédemment Adjoint au sous-préfet de l’Arrondissement de Notto, Département de Thiès, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Fongolimbi, en remplacement de Monsieur Mamadou DIOUF, appelé à d’autres fonctions ;





Monsieur Ousmane THIARE, Professeur titulaire de classe exceptionnelle des universités, précédemment Recteur de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, est nommé Directeur général de la Cyber-infrastructure nationale pour l'Enseignement supérieur, la Recherche et l'Innovation (CINERI).