Les nominations en conseil des ministres de ce Mercredi 08 Juin 2022

Le Président de la République a pris les décisions suivantes :





• Monsieur Talla CISSE, titulaire d’un Master II en Management Stratégique et Juridique, est nommé Président du Conseil d’administration de la Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets (SONAGED S.A.).



• Monsieur Mass THIAM, expert en management, Diplômé de HEC Montréal, est nommé Directeur général de la Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets (SONAGED S.A.).



• Sont nommés Professeur titulaires à l’Ecole supérieure polytechnique de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar :



- Monsieur Nicolas Cyrille AYESSOU, spécialité : Biochimie-Biotechnologie alimentaire.



- Monsieur Boniface BAMPOKY, spécialité : Comptabilité et Audit.



- Monsieur Moussa DIALLO, spécialité : Informatique, Télécommunications et Electronique.



- Monsieur Gervais MENDY, spécialité : Informatique Mathématiques



- Monsieur Mamadou Lamine NDIAYE, spécialité : Energétique, Energie solaire.



- Monsieur Serge Francis Simen NANA, spécialité : Gestion des ressources humaines.



- Monsieur Samuel OUYA, spécialité : Télécommunications.