Les pas de danse de Me Elhaj Diouf après la proclamation de la victoire de Macky

À peine les 14 600 bureaux de vote étaient-ils fermés au Sénégal et que le Premier Ministre, Mohamed Dione ébruite la victoire du Pr Macky Sall que Me Elhaj Diouf débarque inopinément à la permanence de l'APR sur Mermoz.

Devenant du coup la grande attraction, l'hilarant avocat manifeste, sans sourciller, sa joie.Normal, serait-on tenté de dire. Car, pour ceux qui l'ignorent encore, Me Elhaj Diouf est un ami et inconditionnel du Président Macky Sall.



Avec les militants et autres citoyens, la célèbre "robe noire" a jubilé.

Regardez sespas de danses qui n'ont pas échappé aux radars de dakarposte !