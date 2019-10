Les premiers mots de l'homme d'affaires Cheikh Amar après son accident

Pour une personne qui se retrouve en grande difficulté loin de ses proches ou de sa famille comme dans le cas d' une maladie grave ou une hospitalisation d'urgence allusion faite à ce qu'il est convenu d'appeler le cas de l'homme d'affaires Cheikh Amar, la solitude peut-être très difficile à supporter.



Soutenir une personne lui donne l'impression d'être entourée, d'être retenue pour ne pas tomber toujours plus bas. Comme le démontrent de nombreuses études médicales, le moral est très important dans le processus de guérison.



C'est pourquoi lorsqu'une connaissance prend des initiatives qui permettent au malade d'avoir un soutien moral et matériel alors que rien à priori ne l'y oblige, il est important de prendre le temps de la remercier. Il est inutile d'en faire des tonnes, quelques mots sincères suffisent pour exprimer sa gratitude.





Mais ce n'est pas si facile de trouver les mots justes, surtout lorsqu'on est très pudique au moment d'exprimer ses sentiments. Joint par dakarposte, son chargé de la communication, nous voulons nommer Pape Diogoye Faye consentira à s'exprimer.



Poussé jusque dans ses retranchements, il nous révélera que Pape Cheikh Amadou Amar (à l'état civil) qui se porte comme un dard, c'est à dire merveilleusement bien " machallah est sorti récemment de son hospitalisation "



Et, Diogoye, habilité à parler au nom et pour le compte de l'illustre homme d'affaires de laisser entendre que "Cheikh a été très touché par l'élan de solidarité des Sénégalais de tous bords et il sait qu'il a été sauvé, certes grâce à Dieu mais aussi et surtout par leurs prières. Il leur doit fière chandelle".