Lettre ouverte au Président de la République du Sénégal, Macky Sall

Monsieur le Président de la République du Sénégal, son excellence Macky Sall,

Aujourd’hui, permettezmoi de vous appeler mon frère Macky Sall, comme vous me l'aviez dit à Denver Colorado en 2008 lorsqu'on s'est croisé là-bas à l'occasion de l'investiture par le parti démocrate

américain du candidat Barack Obama.

Vous saviez à l'époque en 2008, vous étiez le Président de l'Assemblée Nationale du Sénégal qui subissait l'injustice d'un pouvoir libéral aveugle finissant, en l'occurrence le pouvoir du Président Abdoulaye Wade. Vous étiez le Président de l'Assemblée Nationale quand on a parlé Monsieur le Président, rappelez-vous.

Monsieur le Président, aujourd'hui le Sénégal est meurtri.

Beaucoup de morts comptabilisés, une trentaine, depuis l'alternance de 2000 jusqu'à nos jours,

Même un sénégalais de tué, c'est beaucoup car je me rappelle Monsieur Macky Sall, quand on parlé et que je vous ai demandé comment vous soutenir face à votre injustice, vous m'aviez répondu qu'on avait qu'à prendre la voie libérale et républicaine, par la République, qui veut dire par le droit constitutionnel. C'était sage.

Vraiment j'étais étonné qu'un homme qui est bousculé, un homme qui est insulté, calmement, puisse prendre le chemin droit, le chemin de la Constitution pour faire face à la machine libérale, très puissante à l'époque.

Monsieur le Président, juste après, vous aviez été convoqué à la DIC.On avait gardé votre passeport.

De New York, j'avais été le premier à écrire au Secrétaire Général des Nations, Monsieur Ban Ki-moon, et à la Secrétaire d'Etat aux droits de l'homme Madame Rama Yade, pour exiger que le gouvernement dictatorial puisse vous rendre votre passeport et votre liberté, ce qui n'a pas tardé car vous n'avez pas passé la nuit dans les mains de la DIC, la division de l'investigation criminelle à l'époque.



Monsieur le Président, aujourd'hui vous êtes face à l'histoire.

Aujourd'hui une situation inédite s'est produite au Sénégal car les sénégalais n'ont plus les mots pour parler de leur souffrance. Les sénégalais sont aliénés jusqu'à utiliser des casseroles.



Monsieur le Président, on voit des enfants avec des casseroles à 20h pour le dîner, des casseroles vides, pour vous montrer à quel point ils sont dans le désespoir et, Monsieur le Président, le désespoir est mobilisateur. Quand il mobilise, il devient très dangereux.

Il n'est pas trop tard Monsieur le Président, cela ne coûtera rien du tout à votre magistère, à votre

présidence, à votre statut d'homme d'état, au contraire, il suffit juste Monsieur le Président, de reporter les élections législatives du 31 juillet, de revenir à un élection normale sans parrainage.

Il suffit juste, Monsieur le Président, de libérer tous les prisonniers politiques, de les amnestier, il suffit juste Monsieur le Président de rendre à ceux qui ont été jugés, leurs droits civiques, des prétendants aux postes électifs tel que Karim Wade, Khalifa Sall.



Monsieur le Président, cela ne vous coûtera rien du tout.

Oeuvrer pour la paix est une affaire de grandeur d'âme.

S'asseoir autour d'une table avec cette opposition, qui aujourd'hui il faut le dire Monsieur le Président, incarne la voie chaotique d'un peuple désorienté, affamé, aveuglé.



Monsieur le Président, des morts pour le 29 juillet ? Non, pas question.

Monsieur le Président, des arrestations pour le 29 juillet ? Non, pas question.

Monsieur le Président, il est encore temps de prendre les mesures qu'il faut pour que le Sénégal puisse traverser ce 29 juillet dans la pais, le calme. Pour que le Sénégal puisse rayonner à nouveau dans l e concert des nations.

Monsieur le Président, beaucoup de pays africains ont commencé par là où nous sommes aujourd'hui et aujourd'hui ils brillent. Regardez le Rwanda, génocide hutu, tutsi, regardez le Zaïre, la République démocratique du Congo.

Monsieur le Président, le Sénégal mérite mieux.

A quoi sert ce pouvoir ?

Monsieur le Président, où est Léopold Senghor aujourd'hui ?

Monsieur le Président, où est Nelson Mandela aujourd'hui ? Il ne s'est pas agrippé au pouvoir, il a su

pardonner.

Pardonnez Monsieur le Président, pardonnez à vos insulteurs, à cette jeunesse, à vos enfants, donnez-leur la chance démocratiquement d'élire les députés de leur choix, la chance de travailler.

C'est possible Monsieur le Président, c'est possible d'offrir du travail aux jeunes, d'éviter un bain de s ang, de faire rayonner la démocratie.

Parlez avec les sénégalais, il est temps. La plupart des sénégalais vous a soutenu depuis la diaspora, moi également avec Nadems, je vous ai offert un soutien incontestable sans contrepartie, d'une façon inconditionnelle comme beaucoup d'autres sénégalais qui voient en vous un Thomas Sankara, un Nelson Mandela, un jeune né après l'indépendance qui puisse relever le défi.

C'est bien beau Monsieur le Président le plan sénégalais émergent, ça fait plaisir Monsieur le Président, nous qui vivons dans la diaspora, d'emprunter des autoroutes à péage comme à New York ou à Paris, de survoler Dakar et de voir toutes ces lumières mais Monsieur le Président de la République, le Sénégal fait 20 millions d'habitants et pourtant sur ces 20 millions d'habitants, ce n'est pas plus de 2 ou 3 millions qui ont voté pour vous et pourtant ce n'est pas plus de 7 millions d'habitants qui sont inscrits sur le fichier électoral. Vous dire qu'il y a une grande masse qui est derrière et c'est cette masse là aujourd'hui qui est vouée aux gémonies, qui ne sait pas où donner de la tête. Le bruit des casseroles n'est pas juste pour une coalition de l'opposition, non c'est le bruit d'un Sénégal qui n'en peut plus de ce système.

Pour changer ce système Monsieur le Président, le dialogue, le vrai dialogue c'est maintenant, pas celui d'avant ni celui d'après.

C'est aujourd’hui, maintenant, que le dialogue est possible. Mais pour cela, il y a des préalables.

D'abord, libérer les prisonniers politiques, deuxièmement ramener Karim Wade dans son pays,

troisièmement Président, faites-en sorte de reporter ces élections législatives, faites en sorte que l'esprit du parrainage disparaisse de la démocratie sénégalaise.

Avec le plus grand respect, Monsieur le Président de la République du Sénégal, j'espère que cette lettre

ouverte aura son répondant et sera bien accueillie par vous-même. On ne vous haït pas Monsieur le Président, on veut juste vous faire savoir que le Sénégal n'a pas de prix pour nous, que personne, personne, ne mérite de se mettre à dos tout un peuple. Personne ne mérite, après 10 ans de règne d'être vomi par le peuple. Monsieur le Président, on n'a pas la mémoire courte. Où est Alpha Condé ? Mubarak ? Khadafi ? Laurent Gbagbo ? Etc....

Sur ce Monsieur le Président, je compte sur votre patriotisme, pour faire au moins un geste salutaire.

Il faut que cela puisse être un dernier appel à la raison pour sauver la paix, la stabilité nationale, et la

cohésion sociale.

Sans parti pris, mais au nom des 99 noms d'Allah SWT YA SALAM.





Samba Kara Ndiaye

Président du Mouvement de la Troisième Voie du Sénégal