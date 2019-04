Liberia : le président George Weah privé de bureau par… deux serpents

Le président du Liberia George Weah ne pourra pas accéder à son bureau avant le 24 avril, le temps de procéder à la fumigation de l'immeuble où il est situé pour en chasser… deux serpents qui s'y sont introduits en milieu de semaine, ont indiqué vendredi les autorités libériennes.



L'ancienne star du football occupe le dernier étage de l'immeuble du ministère des Affaires étrangères, dans le centre de la capitale Monrovia. Mercredi, deux serpents s'y sont introduits, au rez-de-chaussée, non loin de l'ascendeur emprunté par l'ex-attaquant du PSG et de l'AC Milan. "Toutes les activités du ministère des Affaires étrangères, y compris le bureau des passeports et des visas, seront suspendues pour cause de fumigation du 18 au 23 avril. Les activités normales reprendront le 24", indique un communiqué du ministère.



Une fumigation généralisée à tout le bâtiment



"Cette opération de fumigation est effectivement due à la présence de serpents", a précisé vendredi un porte-parole de la présidence, Smith Tobay. En raison de la toxicité de la procédure, l'accès au bâtiment sera interdit pendant cette période. Seul Ballon d'Or africain de l'histoire (1995), George Weah a succédé en janvier 2018 à Ellen Johnson Sirleaf, - première femme élue chef de l'État en Afrique - à la tête du Liberia. Le pays est en grande précarité financière, après la guerre civile de 1989-2003 et une épidémie d'Ebola meurtrière (2014-2016), et lourdement dépendant de l'aide internationale.