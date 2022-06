Liberté 6 : Balla Ndiaye poignarde le conducteur qui l’a doublé

Plus chanceux, son protagoniste a écopé d’un mois avec sursis. Les faits se sont produits à Liberté 6. Le plaignant Marcel Moulongo était dans la voiture de son frère Osé Moulongo qui tenait le volant. Tous deux ont eu la malchance de dépasser le véhicule de Balla Ndiaye, dans une course de vitesse. Un acte courant qu'on voit dans la circulation tous les jours, mais qui a révolté ce dernier qui freine brusquement sa voiture. Et lorsque Marcel Moulongo est descendu de la voiture de son frère, Balla Ndiaye l'a attaqué et lui a asséné un coup de couteau à la tête.



Furieux, Osé est intervenu dans la bagarre en cassant le pare-brise de la voiture de Balla Ndiaye avant de conduire son frangin à l’hôpital où on lui a délivré un certificat médical attestant une itt de 7 jours. Muni de ce document, le mis en cause a déposé une plainte au commissariat de Dieuppeul contre son bourreau Balla Ndiaye. En guise de réplique, ce dernier a traduit en justice Osé Moulongo pour ‘‘destruction de biens appartenant à autrui’’.



































































leral