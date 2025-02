Liga FC Barcelone bat Alavés (1-0) et met la pression sur le Real et l'Atletico

Barcelone sort vainqueur d'un match rugueux face à Alavés pour réduire l'écart en tête du championnat. Longtemps muselés par le barragiste de la Liga, venu distribuer les coups et prendre le point du nul, les Catalans ont finalement trouvé la clé à l'heure de jeu avec le 18e but de Robert Lewandowski, avant de gérer jusqu'au coup de sifflet final, dimanche.





Les Blaugranas reviennent à 4 points du Real Madrid et 3 de l'Atlético.



Le film du match



Alavés, qui restait au coup d'envoi sur 4 défaites d'affilée face à Barcelone, avait décidé de briser cette série à Montjuic en employant la méthode forte. En première période, les Blaugranas n'ont jamais réussi à emballer la rencontre, gênés par le bloc en 4-3-3 et les nombreuses fautes du barragiste (20 en tout), bien décidé à couper tout mouvement adverse.

Le raid solitaire en début de match de Lamine Yamal, dribblant 7 joueurs avant de servir Raphinha (5e), est finalement resté la seule éclaircie d'une première période morose, dont le principal événement aura été le choc impressionnant, tête contre tête, entre Gavi et Tomas Conechny (9e) tous deux sortis sur commotion. Le Barcelonais a dû être raisonné par son staff pour céder sa place, l'ailier d'Alavés est sorti sur civière, le cou enserré d'une minerve.









18e but pour Lewandowski



À la pause, Barcelone a fait rentrer Frenkie de Jong et Eric Garcia pour tenter de forcer le verrou d'Alavés. Après 15 minutes dominées mais encore stériles, les Catalans ont finalement trouvé la solution par l'inévitable Lewandowski. Discret jusque là, le Polonais a ouvert le score en renard, placé au bon endroit pour pousser au fond des filets la frappe déviée de Yamal (61e). Intenable côté droit, le jeune espagnol aura été le principal élément déstabilisant des siens, dans une affiche où Raphinha s'est peu montré.



Une fois mené, Alavés n'a pas eu les ressources pour réagir, à chaque fois pris sur ses quelques mouvements offensifs par l'alignement redoutable de Barcelone, qui a récolté 11 hors-jeu.



Barcelone arrache une victoire poussive mais logique, seulement la troisième sur les 10 dernières journées de championnat. Elle leur permet de réduire à 4 points l'écart avec le Real Madrid, leader battu par l'Espanyol Barcelone hier (0-1). L'Atlético est 2e, à 3 points.