Ligue 1 : Jaraaf s’offre un 13ème titre de champion du Sénégal

Le Jaraaf est sacré champion de la Ligue 1 sénégalaise, décrochant son 13ème titre national, un record, après une victoire décisive de 4-1 contre l’ASC HLM samedi 28 juin. Cette victoire est survenue lors de la 30ème et dernière journée de la saison, alors que le Jaraaf abordait le match à égalité de points avec son rival, l’US Gorée.



Jouant au Stade Djiguily Bakayoko de Grand-Yoff, le Jaraaf n’a laissé aucune place au doute. Leur performance dominante face à l’ASC HLM, déjà reléguée, a scellé le championnat, leur premier depuis 2018. Ce triomphe est une juste récompense pour une saison exceptionnelle sous la houlette de l’entraîneur Malick Daf, dont l’équipe a également atteint la finale de la Coupe du Sénégal où elle affrontera Génération Foot.



🔚 Fin du match



C’est fait, le Jaraaf s’impose face à Hlm et s’adjuge son 1️⃣3️⃣ème titre de Champion du Sénégal ! 🏆🥇



Hlm 1️⃣ – 4️⃣ JARAAF



⚽️ Mbaye Ndiaye

⚽️ Ababacar Sarr

⚽️ Souleymane Cissé

⚽️ Oualy#AscJaraaf | 💚🤍❤️#Champ13ns pic.twitter.com/gCMy7tV22P



— ASC Jaraaf (@ASCJaraafSn) June 29, 2025



Pendant ce temps, l’US Gorée, qui était au coude à coude avec le Jaraaf (51 points) avant cette dernière journée, est repartie bredouille après avoir subi une défaite 1-0 contre Guédiawaye. La victoire décisive du Jaraaf assure que les supporters « Vert et Blanc » peuvent célébrer un nouveau championnat, au terme d’une campagne véritablement impressionnante.



































































Le Soleil