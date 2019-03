Ligue des Champions : Cristiano Ronaldo qualifie la Juve à lui tout seul

Si les grands joueurs se subliment dans les grands rendez-vous, Cristiano Ronaldo a une place indiscutable au panthéon du football. Alors que la Juventus devait remonter un écart de deux buts en sa défaveur, trois semaines après un 8e de finale aller raté à Madrid (défaite 2-0), l'attaquant portugais s'est offert un triplé décisif qui qualifie la Vieille Dame pour les quarts de finale de la Champions League.



Dans un match dominé de la tête et des épaules par les Bianconeri, CR7 a ouvert la marque peu avant la demi-heure de jeu, en reprenant de la tête au second poteau un centre venu de la gauche de Bernardeschi (27ème). Après la mi-temps, un nouveau coup de casque a surpris Oblak et ramené les deux équipes à égalité au score cumulé (49ème). Et alors qu'on croyait se diriger vers les prolongations, voire la séance des tirs au but, c'est sur un pénalty provoqué par Bernardeschi que le quintuple Ballon d'Or a fait chavirer le Juventus Stadium (86ème).