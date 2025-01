Ligue des champions - Résultats - Lille en 8e, Brest, Monaco et Paris en barrages, City par un trou de souris

Rédigé par Dakarposte le Mercredi 29 Janvier 2025 à 23:05 modifié le Mercredi 29 Janvier 2025 - 23:06

Fantastique face à Feyenoord (6-1), Lille est assuré de jouer les 8es de finale de la Ligue des champions. Le PSG, géant à Stuttgart (1-4), a finalement sauvé sa peau et jouera les barrages tout comme Brest, balayé par le Real Madrid (0-3), et Monaco, battu par l'Inter Milan (3-0). Autre grand gagnant de la soirée, Manchester City a fini par vaincre Bruges (3-1) et verra également les barrages.



Carton plein pour la Ligue 1. Les quatre clubs français sortent indemnes de la première phase de la Ligue des champions à l'issue d'une dernière journée assez dingue. Porté par un Ousmane Dembélé divin et auteur d'un triplé, le PSG, seul club tricolore en danger en début de soirée, a assuré tranquillement son avenir en barrages en fessant Stuttgart (1-4) et achève cet hiver éreintant à la 15e place. Il retrouvera un club français pour une place en 8e : Monaco ou Brest. La très bonne nouvelle de ce mercredi, c'est la qualification directe du LOSC, 7e, pour les 8es de finale après sa démonstration de force face au Feyenoord (6-1).



Manchester City sort lui aussi de cette première phase qui aurai pu le laisser sur le carreau. A la pause, les Anglais, menés par Bruges, étaient même virtuellement éliminés mais ils ont rectifié le tir en seconde période (3-1) pour donner rendez-vous en barrages. Toutes les grosses écuries seront donc au moins au rendez-vous des barrages. Tout comme Brest et Monaco. Heureusement que les Bretons avaient assuré leur avenir avant ce mercredi car ils ont subi la loi du Real Madrid (0-3) au Roudourou alors que l'ASM a coulé sur la pelouse de l'Inter Milan (3-0).















