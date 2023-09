Ligue des champions : le PSG réussit son entrée en dominant logiquement le Borussia Dortmund

Le PSG et son nouvel entraîneur Luis Enrique ont parfaitement entamé la phase de groupe de la Ligue des champions en s'imposant face au Borussia Dortmund (2-0), mardi 19 septembre, au Parc des Princes.



Bien que maîtres de la possession en première période, les Parisiens n'a pas réussi à bousculer la défense allemande, malgré son armada composée de Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé. Le PSG n'a réussi à cadrer qu’un seul tir, tandis que le Borussia Dortmund s’est borné à procéder en contre.



L’occasion parisienne la plus franche est l’œuvre du Portugais Vitinha, très en vue en première mi-temps. À la 19e, le milieu portugais déclenche une frappe depuis l’entrée de la surface de réparation qui finit sa course sur le poteau de Gregor Kobel.



Repliés dans leur camp, défendant bloc bas, les joueurs d’Eden Terzic ont résisté aux vagues offensives parisiennes menées notamment par Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi. Avant la mi-temps, la VAR s’est penchée sur une main de Niklas Süle en pleine surface, avant de refuser d’accorder un penalty.







Une 2e mi-temps plus aboutie



De retour des vestiaires, les hommes de Luis Henrique se ruent à l’attaque et obtiennent un penalty à la suite d’un tir de Kylian Mbappé contré de la main par… Niklas Süle. Le buteur des Bleus transforme sans trembler la sentence. Il s’agit de son 41e but en 62 matchs de C1.



Alors que les Allemands tentent de réagir, les Parisiens enfoncent le clou dix minutes plus tard, grâce à un but inscrit par un ancien joueur de Dortmund, Achraf Hakimi. Au terme d’une beau une-deux avec Vitinha dans la surface du BVB, l'international marocain envoie un tir de l’extérieur du pied droit qui se loge dans le petit-filet.



Assommé, le club de la Ruhr ne parvient pas à se relancer malgré quelques incursions dans la surface parisienne. Il faut attendre la 77e minute pour voir une occasion franche, œuvre du jeune Jamie Bynoe-Gittens qui, peu après son entrée sur le terrain, place une frappe, depuis l'entrée de la surface, et touche le poteau droit de Donnarumma.



Sereins jusqu'au bout de la partie, les Parisiens se sont contentés de gérer leur avance au score, pour finalement s'imposer logiquement face à un adversaire timoré.