Ligue des champions: un supporter de Newcastle blessé à l'arme blanche à Milan

Un supporter de Newcastle a été blessé à l'arme blanche dans la nuit de lundi à mardi à Milan avant le match de Ligue des champions opposant l'AC Milan au club anglais, et ses jours ne sont pas en danger, a indiqué mardi à l'AFP la police.



"Les agents du commissariat de la Porta Ticinese sont intervenus après l'agression d'un Britannique qui était accompagné d'un ami", a expliqué une source policière.





"L'homme âgé de 58 ans a été abordé par un groupe de personnes portant des capuches. Ils l'ont blessé à un bras et au dos. Il a été transporté à l'hôpital de Milan, qu'il va pouvoir quitter sous peu", a ajouté cette source.



Une enquête a été ouverte pour déterminer s'il s'agit "d'une agression liée à un conflit entre supporters ou un acte criminel", a conclu cette source.



Plus tôt, un porte-parole de Newcastle avait fait part de "son inquiétude après les informations sur l'agression violente d'un supporter à Milan". "Nous avons contacté les autorités locales pour comprendre les circonstances de cette agression", avait-il ajouté.



L'AC Milan reçoit Newcastle mardi à 16h45 GMT, dans le cadre de la 1ère journée de la phase de poules de la Ligue des champions.