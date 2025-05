Dossier Tahirou Sarr : «Le Trésor a été sollicité, mais n’a jamais répondu»

Me Amadou Sall s’est fait une religion. «Les dossiers de la Centif sont, à bien des égards, inacceptables, éructe-t-il au téléphone de L’Observateur. Ils portent atteinte au droit de la défense et aux principes de justice, car tout repose sur des soupçons, des déclarations de banques ou des transactions douteuses, sans jamais avoir de preuves tangibles ou d’explications fournies aux accusés.»





L’ancien ministre de la Justice sous Wade en veut pour preuve les dossiers de ses clients, Tahirou Sarr et Farba Ngom, placés sous mandat de dépôt pour des transactions suspectes relevées dans le rapport de la Centif. Le premier est soupçonné d’avoir reçu, à travers différentes entreprises lui appartenant, des virements douteux du Trésor pour 91 milliards de francs CFA.







Me Sall déclare que Sarr a été envoyé en prison sans avoir la possibilité de s’expliquer au sujet des opérations en question. «Le Trésor a été sollicité pour expliquer pourquoi il a versé une telle somme, mais n’a jamais répondu. Et pourtant, on a incarcéré mon client», regrette l’avocat.







Farba Ngom aurait subi le même traitement, d’après Amadou Sall. «On l’a mis en prison sur la base de transactions financières douteuses, mais jamais on ne lui a donné l’opportunité de s’expliquer ou de justifier la provenance de ces fonds.»

















































seneweb