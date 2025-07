États-Unis : Elon Musk annonce la création de sa formation politique

Il se lance officiellement. Elon Musk a annoncé ce samedi 5 juillet sur son réseau social X la création de sa formation politique, baptisée "parti de l'Amérique".



"Aujourd'hui, le parti de l'Amérique est formé pour vous rendre votre liberté", a déclaré le milliardaire, ancien proche du président américain Donald Trump.





Vent debout contre le projet de loi budgétaire du président américain, qu'il accuse de creuser la dette publique, Elon Musk avait promis ces derniers jours de lancer son propre parti politique si le texte était adopté. Originaire d'Afrique du Sud, Elon Musk ne pourra pas se présenter à une future élection présidentielle, les candidats devant être nés en territoire américain.



Il avait lancé un sondage sur cette idée sur son réseau social X vendredi, jour de la fête nationale américaine et de la promulgation en grande pompe de la "grande et belle loi" de Donald Trump (nouvelle fenêtre). "Par un rapport de deux contre un, vous voulez un nouveau parti politique, et vous l'aurez !", a lancé samedi le magnat de la tech, alors que 65% des quelque 1,2 million de votants ont répondu "oui" à la question de savoir s'ils souhaitaient que le "parti de l'Amérique" voie le jour. "Quand il s'agit de ruiner notre pays par le gaspillage et la corruption, nous vivons dans un système à parti unique, pas dans une démocratie", a encore dénoncé Elon Musk.



Ancien proche allié de Donald Trump, dont il a financé la campagne lors l'élection présidentielle en 2024, M. Musk avait été chargé de sabrer dans les dépenses de l'État fédéral avec sa commission Doge avant que les deux milliardaires ne se brouillent en mai de manière spectaculaire à la face du monde.