Limogé de la tête du réseau des enseignants de L’APR : Youssou Touré dédramatise

A la tête du mouvement national des enseignants républicains depuis plusieurs années, Youssou Touré vient d’être relevé de ses fonctions. Il a été remplacé par Maïmouna Cissokho, directrice générale de l’Agence Nationale de la petite Enfance et de la Case des Toutpetits, sur décision du président Macky Sall. Interpellé, Youssou Touré minimise, même s’il reconnaît qu’il y a des difficultés en interne.







Sa reconduction à la tête du mouvement national des enseignants républicains a fait l’objet de beaucoup de contestations. A telle enseigne que la Fédération des enseignants et éducateurs pour la République (Feer) était sortie de sa réserve pour exiger du chef de l’Etat le limogeage de Youssou Touré de la tête du réseau des enseignants de l’Apr.



Aujourd’hui, le Président Macky Sall semble avoir décrypté le message. D’autant qu’il a procédé hier à la nomination de Maïmouna Cissokho comme Coordinatrice du Mouvement national des enseignants républicains. Une décision qui met fin aux fonctions de Youssou Touré.



Interpellé sur la question, l’enseignant minimise : « le Président ne m’a jamais renvoyé.» manifestement très touché et remonté par ce limogeage, il estime qu’il n’a aucun commentaire par rapport à son remplacement.



«On n’a aucun point de vue par rapport à cela. Je n’ai aucune réflexion sur ça», tonne-t-il avant de reconnaitre qu’il y a des problèmes en interne.



«Il y a des difficultés auxquelles nous sommes tous confrontés», dit-il. Quid de sa relation avec Ameth Suzanne Camara qui serait à l’origine de cette décision du Président?



Youssou Touré estime que le patron de Benno Bokk Yaakaar n'agirait jamais de la sorte.

«C’est le cadet de ses soucis et je ne pense pas que le Président Macky Sall puisse agir comme ça», déclare-t-il.



Cette page fermée, Youssou Touré indique qu’il n’est candidat dans aucune commune pour les élections locales de 2022. « Je ne suis candidat nulle part», a déclaré Youssou Touré sur un ton sec.



Interpellée, pour sa part, sur ses nouvelles fonctions, la directrice générale de l’Agence nationale de la case des tout-petits se garde de tout commentaire pour le moment.



«Je préfère attendre les instructions du Président et ne pas me prononcer là- dessus», a affirmé Maïmouna Cissokho. Enseignante sortant de la Fastef, elle a fait dix ans dans les classes avant d’être détachée à l’inspection de Pikine Guédiawaye comme chef du bureau partenariat-communication- genre.



.

