Liste Benno Book Yaakaar : Ansoumana Danfa et la coalition Les républicains « Dom rewmi » apportent leur soutien à Mimi Touré

Alliée du président Macky Sall dans "Benno Book Yaakaar(BBY), la coalition Les républicains " Dom rewmi", dirigée par Ansoumana DANFA, qui polarise plusieurs partis politiques et mouvements, s’est dite plus que jamais engagée comme à d’habitude à battre campagne aux côtés de la tête de liste nationale Aminata Touré dit Mimi.





Ansoumana Danfa, un des responsables de ladite coalition, a fait part la rencontre qu’ils ont eu avec l’ancienne Première ministre Mimi Touré au siège de Benno bokk. « Nous sommes venus rencontrer Aminata Touré pour discuter avec lui mais aussi pour lui manifester notre soutien pour ces législatives », a fait savoir M. Danfa.







Qui rappelle en outre que "Les républicains Dom rewmi "est une coalition dans la coalition Benno bokk dirigée par le président Macky Sall. « Si nous devons aller au combat, on laisse tout et on concentre. On se mobilise pour aller chercher le pouvoir pour le président Macky Sall qui est aujourd’hui une référence pour le monde entier. Notre coalition se préparent pour les législatives. "Dom rewmi " sera partout au Sénégal et va accompagner tous les investis de Benno Bookk Yaakaar. Nous félicitons le président Macky Sall pour avoir fait honneur aux femmes de la coalition pour diriger la liste nationale. La candidature de Mimi Touré est celle de Grand Yoff, des Parcelles Assainies de Kaolack bref de Dakar si vous l’ajoutez à celui qui vient deuxième qui n’est autre que le ministre Amadou Bâ, un fils des Parcelles Assainies. Ces candidatures sont celles de Dakar et toute la banlieue. Les travaux du Brt en cours à Dakar montrent que le président Macky Sall est là seulement pour travailler », a-t-il développé.