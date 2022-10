Liverpool : Les excuses de Klopp après les jets de pièces sur Guardiola

À l'image de ses supporters, Jürgen Klopp n'a pas adopté le bon comportement. En effet, le maître à jouer de Liverpool a écopé d'un carton rouge durant la rencontre des Reds contre Manchester City, après avoir perdu son sang-froid à la suite d'une faute non sifflée de Bernardo Silva sur Mohamed Salah. "En fin de compte, c'est probablement mérité, mais vous ne pouvez pas manquer cette situation. C'est la faute la plus claire que j'ai jamais vue devant le juge de touche et ça ne le dérange pas. C'est clair. Ils regardent juste le match mais nous [les managers] sommes impliqués. », a ainsi commenté Klopp à l'issue de la victoire des siens (1-0) à Anfield.



"Cela ne devrait jamais arriver"

Cependant, bien avant cela, un autre événement était à signaler du côté des fans liverpuldiens. Ces derniers, peu de temps après le but refusé de Phil Foden, se sont rendus coupables de jets de pièces de monnaie sur Pep Guardiola. Un fâcheux incident pour lequel l'ancien manager du Borussia Dortmund a présenté ses excuses. "Je suis désolé. Je m'en excuse mais je ne l'ai pas vu. Cela ne devrait jamais arriver", a regretté le technicien allemand en conférence de presse.