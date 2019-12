Liverpool, champion du monde des clubs pour la première fois

La quatrième est la bonne pour Liverpool. Les hommes de Jürgen Klopp ont remporté le Mondial des clubs samedi 20 décembre à Doha en battant 1 à 0 les Brésiliens de Flamengo après prolongation.



La formation brésilienne a fait jeu égal avec les Anglais durant les 45 premières minutes. Au retour des vestiaires, Liverpool a cependant pris l'ascendant. Firmino a ainsi heurté le poteau Diego Alves (47e). Une autre parade décisive du gardien sur une frappe d'Henderson (86e) a poussé les deux équipes en prolongation.



À la 99e minute de jeu, Firmino, parfaitement lancé par Mané, va enfin délivrer ses coéquipiers. Déjà sauveur des champions d'Europe en titre en demi-finale, l'attaquant de 28 ans offre aux siens le premier trophée intercontinental de leur histoire après avoir échoué à trois reprises en finale.



"C'est une sensation incroyable de remporter un nouveau trophée, un titre mondial. C'est la conséquence de notre succès en Ligue des champions. On est venu ici pour gagner. Ca n'a pas été facile, mais je suis ravi de la victoire", s'est réjoui le héros Firmino.



Deux finales perdues dans l'ancienne Coupe intercontinentale en 1981 (contre... Flamengo) et 1984, une en Coupe du monde des clubs en 2005. Les Reds entretenaient une relation très contrariée avec cette compétition, qui a pourtant très souvent souri aux équipes du Vieux continent.



Vainqueurs de la Ligue des champions, de la Supercoupe d'Europe et leader actuel du Championnat d'Angleterre, les hommes de Jürgen Klopp conluent ainsi face au club brésilien une superbe année 2019. Tradition oblige, dès vendredi Liverpool retrouve le championnat avec le début du Boxing Day. Leaders de Premier League, les Reds iront à Leicester, 2e.