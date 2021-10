Locales à Guédiawaye : Malick Gakou positionne Ahmed Aidara contre le poulain de Macky Sall

La conquête de la ville de Guédiawaye est lancée. Et la bataille aura bien lieu. Elle oppose, pour le moment, le journaliste Ahmed Aidara par ailleurs, leader de mouvement « Guédiawaye la bokk », au petit frère du chef de l’Etat, Aliou Sall, actuel maire de la commune qui voudrait rempiler aux élections locales du 23 janvier 2022.



Selon « Vox populi », le célèbre animateur de D'Média a été investi avant-hier à l’occasion d’un grand meeting à Guédiawaye, organisé par ledit mouvement dont les membres sont sortis massivement pour témoigner leur confiance à Ahmed Aidara, « digne fils de cette localité qui ne ménage aucun effort pour leur bien-être ».







Dans les coulisses, on pouvait apercevoir Malick Gakou et Aida Mbodj pour leur soutien au grand animateur de revue de presse. Désormais, Ahmed Aidara peut compter sur le soutien de la coalition dans son combat pour sa candidature à la mairie de Guédiawaye.



Pour Ahmet Aidara, " Aliou Sall a fait reculer Guédiawaye de plusieurs années. C’est avec toute une motivation et un engagement sans réserve que je tiens à vous dire encore une fois que cet homme, je veux bien nommer Aliou Sall sera renvoyé de-là où il vient pour nous laisser faire de Guédiawaye une ville meilleure. (…) "



Le seul mérite d'Aliou Sall, dit-il, "c'est d’être frère du président ".



En conclusion, il lance: " Je veux ! Je peux ! Je le ferai et je l’aurai ! Vive Guédiawaye ! La marche vers le sommet se poursuit ".