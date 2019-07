Londres : un prince émirati décède des suites d’une orgie de sexe et de drogue

Un prince arabe a été retrouvé mort chez lui, à Londres, alors qu’il s’adonnait à une orgie agrémentée de drogue.



Le personnel a découvert le corps du cheikh Khalid bin Sultan Al Qasim, âgé de 39 ans, à son penthouse de Knightsbridge lundi matin.



Les services de secours ont appelé la police qui aurait trouvé une certaine quantité de drogue.



Une source a déclaré:



« Il y avait apparemment eu une fête, où des invités prenaient de la drogue et avaient des relations sexuelles. On pense que le décès de Sheik Khalid résulte de la consommation de drogue. Outre l’enquête de police, une enquête interne urgente a été diligentée et le personnel a reçu l’ordre de rester silencieux.”