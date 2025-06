Los Angeles : au moins 27 arrestations lors des manifestations contre les expulsions de migrants

Au total, 27 personnes ont été arrêtées dans le centre-ville de Los Angeles dimanche, alors que des milliers de manifestants sont descendus dans la rue en réponse aux raids de l'Immigration and Customs Enforcement (ICE), l'agence américaine chargée de l'immigration et au déploiement des troupes de la Garde nationale.



Au moins 10 personnes ont été arrêtées lors d'échauffourées entre policiers et manifestants dans le centre-ville de Los Angeles, a déclaré le chef de la police de Los Angeles, Jim McDonnell, lors d'une conférence de presse dimanche soir heure locale.



Qualifiant l'escalade de la violence de "dégoûtante", Jim McDonnell a déclaré que des cocktails Molotov, des feux d'artifice, des pierres et d'autres objets étaient utilisés pour viser les policiers.



"La situation s'est aggravée depuis le début de cet incident", a déclaré le chef de la police de Los Angeles, qualifiant les manifestations de "de plus en plus graves et de plus en plus violentes".





Dix-sept autres personnes ont été arrêtées par la California Highway Patrol, qui a évacué les manifestants des autoroutes très fréquentées.



Par ailleurs, une soixantaine de personnes ont été arrêtées dimanche dans la ville de San Francisco à la suite d'une manifestation devant le bâtiment des services de l'immigration qui a dégénéré.





Des centaines de personnes s'étaient rassemblées devant le bâtiment pour se mobiliser contre les raids et les déportations de l'agence à travers l'état de Californie, tels qu'ordonnés par le gouvernement Trump.





La manifestation initialement pacifique s'est transformée en un face-à-face tendu avec des policiers de San Francisco en tenue anti-émeute, selon les médias locaux.



Vingt-neuf autres personnes ont également été appréhendées samedi, s'ajoutant au total de 56 personnes arrêtées à Los Angeles au cours du week-end en lien avec les manifestations.





Grave atteinte à la souveraineté de l'État



Les échauffourées de dimanche à Los Angeles ont été déclenchées par des manifestations qui ont débuté vendredi après qu'il est apparu que des agents de l'Immigration Customs Enforcement (ICE), une agence de police douanière et de contrôle des frontières du département de la Sécurité intérieure des États-Unis, menaient des raids à travers la ville dans des quartiers à prédominance hispanique. Des opérations parfois réalisées en civil.



Donald Trump a intensifié les raids en matière d'immigration au cours de son mandat, demandant le mois dernier aux agents fédéraux d'arrêter 3 000 personnes par jour. En vertu de ses directives, les agents de l'ICE sont autorisés à localiser, détenir et expulser les immigrés clandestins vivant aux États-Unis.



Les tensions se sont aggravées et les manifestations sont devenues de plus en plus violentes lorsque les manifestants sont descendus dans la rue en réponse au déploiement de quelque 300 soldats de la Garde nationale, bloquant une grande autoroute et mettant le feu à des voitures autonomes. Les policiers ont utilisé des gaz lacrymogènes, des balles en caoutchouc et des flash-balls pour tenter de réprimer les troubles.



Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a demandé à Trump de retirer les soldats de la garde dans une lettre envoyée dimanche après-midi, qualifiant leur déploiement de "grave violation de la souveraineté de l'État".





Ses commentaires ont été repris par la maire de Los Angeles, Karen Bass, qui a déclaré que l'escalade de la violence dimanche avait été "provoquée" par l'utilisation par le gouvernement de Donald Trump des troupes de la Garde nationale, qui sont généralement déployées dans des circonstances exceptionnelles.





En réponse, la porte-parole de la Maison Blanche, Abigail Jackson, a déclaré qu'il s'agissait d'un "mensonge éhonté de la part de Gavin Newsom de prétendre qu'il n'y avait pas de problème à Los Angeles avant que le président Trump ne s'en mêle".



Le président des États-Unis lui-même a insisté sur le fait que les troupes étaient nécessaires et a demandé que des unités des Corps des Marines supplémentaires soient déployées dans la région en réponse aux troubles.



"Ça se passe très mal à Los Angeles. Faites venir les troupes", a posté le président américain sur sa plateforme Truth Social dimanche.



Environ 500 Marines sont stationnés à Twentynine Palms, près de Los Angeles, où ils étaient "prêts à se déployer" dimanche après-midi, selon le commandement américain du Nord.