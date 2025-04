Lutte contre le trafic de drogue : la Gendarmerie démantèle un vaste reseau de trafiquants de drogue dure à Dakar

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, le Haut-commandement de la Gendarmerie nationale poursuit et renforce ses initiatives pour une meilleure sécurisation des personnes et de leurs biens.



C'est dans ce registre que la Section de Recherches de Dakar a mis fin, ce 11 avril 2025, aux agissements d'un important réseau de trafiquants de drogue dure qui évoluaient dans la sous-région entre le Sénégal, la Guinée Bissau et le Mali.



Quatre (04) individus fortement impliqués, avec des indices concordants attestant de leur participation, ont été interpellés pour Association de malfaiteurs, trafic international de drogue et blanchiment de capitaux.



Les investigations ont également permis de saisir

- 72 tablettes de cocaïne d'un poids total de quatre-vingt (80) kg;

- ⁠dix (10) véhicules;

- ⁠et un montant de deux millions cinq cent quatre-vingt dix-mille (2 590 000) francs Cfa.



L'enquête se poursuit.