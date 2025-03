Lutte : la lourde sanction de Ama Baldé !

Après avoir suspendu Fran de 3 mois, dont un mois ferme, Malick Ngom et son équipe se sont penchés sur le cas Ama Baldé. Le lutteur de Pikine qui est réapparu après avoir organisé son injoignable et alimenté la chronique deux semaines après sa défaite face à Fran, avant d'être auditionné le 5 mars dernier, connaît désormais sa sanction.



Le fils de Falaye Baldé écope d'une suspension de 6 mois, dont 2 mois ferme. Rappelons que le jeune frère de Jules Baldé avait discrètement déféré à la convocation de la Commission règlement et discipline du Cng, quelques heures après avoir fait sa réap parition dans les rues de Pikine.



Ama Baldé s'est présenté devant les membres de la Commission pour s'expliquer sur les incidents survenus le 18 janvier der-nier, lors de son face-à-face avec Franc, où les adversaires en sont venus aux mains. Après avoir posé un lapin au président Mamadou Ndiaye et son équipe, Ama Baldé a finalement été auditionné par les membres de la Commission règlement et discipline du Cng. Et le fils de Falaye Baldé a eu la chance de s'en sortir avec une suspension qui va l'éloigner de l'arène pour les deux prochains mois.



Le fils de Falaye Baldé est attendu, mardi prochain, au bureau du Cng pour reprendre son reliquat, sachant qu'une autre sanction, cette fois pécuniaire, l'attend. Son reliquat va subir une ponction pour dépassement du temps de préparation, retard sur l'heure d'arrivée à l'arène suivant la convocation et pour un surplus d'accompagnateurs...





































