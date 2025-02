Lutte nationale : Le ministre de l'Intérieur reçoit Baye Ndiaye et Aziz Ndiaye, une rencontre controversée

Après les nouvelles mesures prises par le Comité national de gestion de la lutte pour éradiquer la violence à l’arène nationale, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, Jean Baptiste Tine a reçu hier le promoteur de lutte Baye Ndiaye et son frère Aziz Ndiaye pour évoquer sans doute des décisions de l’instance faitière du sport de chez nous. Une audience controversée, quand on sait que le Comité national de gestion de la lutte n’a pas encore rencontré le ministre de l’Intérieur en tant que principal organisateur.



La logique aurait voulu que le ministre reçoive d’abord l’équipe de Malick Ngom pour tenter de trouver des solutions. Certes, la structure Albourakh Events a été le bailleur du combat du dimanche dernier entre Franc et Ama Baldé, mais cette entité dépend du Cng.





























L'As