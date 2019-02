MACKY SALL DANS SON FIEF, SES CHALLENGERS À L’INTÉRIEUR DU PAYS ET À L’ÉTRANGER

La 14-ème journée de campagne électorale ce samedi sera marquée par le déplacement du président sortant, Macky Sall, dans son fief à Fatick au moment où ses challengers sont à l’intérieur du pays et à l’étranger pour draguer les électeurs.





Après avoir animé quatre meetings vendredi (Guineguineo, Gossas, Bambey et Diourbel), le candidat de la mouvance présidentielle Benno bokk yakaar (BBY), Macky Sall est attendu à Mbour et Fatick.



Il est prévu un grand meeting dans chacune de ces localités. A Fatick, Macky Sall va passer la nuit dans son domicile familial.



Au même moment, les challengers de Macky Sall investissent les localités de l’intérieur.



Le candidat Ousmane Sonko de la coalition ‘’ Sonko président’’ va sillonner plusieurs localités du nord et nord- Est. La caravane du candidat Ousmane Sonko va visiter Goudiry, Bakel, Kanel et Ourossogui.



Pour sa part, le programme du candidat de la coalition ‘’ Madické président’’ prévoit un meeting en Italie, plus précisément à Brescia. Madické Niang va animer dans cette ville italienne un meeting.



De son côté, le candidat du Parti pour l’unité et le rassemblement (PUR), le professeur Issa Sall sera à Touba, Mbacké et Sadio. Des caravanes et des meetings seront au menu du candidat Issa Sall.