MACKY SALL : ‘’FATICK A REMPORTÉ LA PALME DE LA MOBILISATION’’

Macky Sall, candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar (BBY) à l’élection présidentielle du 24 février, a magnifié samedi la mobilisation notée à Fatick lors du meeting départemental de son camp, estimant que ‘’Fatick a remporté la palme de la mobilisation’’.



‘’Vous avez remporté la palme de la mobilisation, vous occupez la première place pour votre mobilisation’’, a-t-il lancé aux militants et sympathisants de la coalition BBY en liesse, venus massivement prendre part au meeting départemental organisé au stade Massène Séne



Dans un stade archi-comble jusqu’aux alentours, il s’est

réjoui, de ’’cet accueil chaleureux, coloré, enthousiaste qui, selon lui, le comble de bonheur’’.



‘’Je suis dans ma ville, je suis chez moi à Fatick et vous m’avez montré que je suis vraiment chez moi et grâce à la mobilisation de la jeunesse je n’ai pas pu résister à l’envie de descendre de la voiture pour faire la course à pied avec les jeunes’’, a-t-il affirmé.



‘’Merci Fatick, pour cet accueil, Fatick mon royaume d’enfance, la terre qui m’a vu naître, que de valeurs adoptées par le peuple sérère, des valeurs qui ont forgé mon identité et ma personnalité’’, a-t-il souligné en présence des responsables de comités électoraux de la région.



’’A travers cette mobilisation Fatick m’a témoigné toute de sa reconnaissance’’, a-t-il ajouté.



Sans doute revigoré par la mobilisation réussie par les militants et responsables de Fatick, le candidat de BBY a misé ’’sur une victoire de 98% pour son camp au soir du 24 février prochain, jour du scrutin présidentiel’’.



Plusieurs responsables de la coalition BBY ont pris part à ce meeting parmi lesquels Mohammed Boun Abdallah Dionne, Aminata Touré ou encore le maire de la commune de Fatick, Matar Bâ.







AB/MD