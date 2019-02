MACKY SALL REMPORTE LE SCRUTIN DANS LE DÉPARTEMENT DE GUÉDIAWAYE

Le candidat de la coalition "Benno Bokk Yakaar’’, Macky Sall, a remporté le scrutin de la présidentielle de dimanche dernier dans le département de Guédiawaye (banlieue de Dakar), selon les résultats de la commission départementale de recensement des votes, publiés ce mardi.



Le président sortant a obtenu 65. 174 voix dans ce département où, sur 195.332 inscrits, il y a eu 133.592 votants et 724 bulletins nuls.



Le candidat Idrissa Seck se classe en deuxième position avec 35.646 voix, devant Ousmane Sonko, troisième avec 24.243. El hadji Issa Sall est lui créditéde 1977 voix, derrière Madické Niang, 5ème avec 6552 voix.



Le département de Guédiawaye compte cinq communes : Golfe Sud, Ndiarème Limamoulaye, Wakhinane Nimzath, Médina Gounass et Sam Notaire.



Il compte au total 38 lieux de vote, 350 bureaux de vote et 195. 332 électeurs inscrits.



La commission électorale départemental autonome (CEDA) a déployé sur le terrain le jour du scrutin 350 observateurs pour superviser le déroulement du vote.

SG/ASG