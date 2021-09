MAGAL 2021 : 1179 PERSONNES INTERPELLÉES POUR DIVERS DÉLITS (POLICE)

u total, 1179 personnes ont été interpellées pour divers délits dans le cadre des opérations de sécurisation de l’édition 2021 du grand Magal de Touba, a-t-on appris de source policière.



Le Bureau des relations publiques de la Police nationale a précisé à travers un communiqué que 583 personnes ont été interpellées pour diverses infractions, et 596 autres dans le cadre des opérations de sécurisation pré-magal.



Ces résultats ont été obtenus grâce au dispositif mis en place pour garantir la sécurité des personnes et des biens avant, pendant et après la manifestation, ajoute la même source.



Selon le communiqué, le cumul de ces deux opérations porte le nombre de personnes interpellées à 1179.



Le texte signale que 172 ont été arrêtées pour vérification d’identité ; 78 pour détention, usage, offre et cession de chanvre indien ; 33 pour vagabondage ; 18 pour ivresse publique manifeste ; 45 pour détention et usage de produits cellulosiques.



Quatre-vingt-seize individus ont été appréhendés pour le délit de vol, 18 autres pour tentative de vol, 4 pour détention de faux billet de banque, 22 pour jeu de hasard, 12 pour rixe sur la voie publique ; 08 pour abus de confiance, précise la Police nationale.



Elle déclare avoir aussi mis à l’arrêt un individu pour escroquerie au visa, 6 pour coups et blessures volontaires, 06 pour violence à ascendant ; 02 pour homicide involontaire par accident de la circulation routière.



Le communiqué souligne que 29 personnes ont été interpellées pour nécessité d’enquête, 13 pour détention d’objet de provenance douteuse, 19 pour rébellion et outrage à agent, 1 pour usurpation de fonction.



Une saisie de près de 6 kilogrammes de chanvre indien a été opérée dans le cadre de la lutte contre la drogue



Au titre de la sécurité routière, 770 pièces ont été saisies ; 53 véhicules mis en fourrière ; 119 motos immobilisées et 82 charrettes immobilisées. Trente-neuf (39) accidents de la circulation ont été constatés dont, 23 corporels ; 13 dégâts matériels ; 03 mortels.



Ainsi, trois cent quatre-vingt-sept (387) personnes ont été présentées au parquet, rapporte le communiqué.









































aps