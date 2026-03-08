MAINTIEN DE L’ORDRE : LA GENDARMERIE RENFORCE LES CAPACITÉS DE SES UNITÉS DE CAVALERIE

La Gendarmerie nationale du Sénégal a clôturé, le jeudi 5 mars 2026, une session de formation consacrée à l’emploi des chevaux dans les missions de maintien et de rétablissement de l’ordre public. Cette activité s’inscrit dans le cadre du partenariat entre la gendarmerie sénégalaise et l’Arma dei Carabinieri d’Italie.



La formation, organisée du 23 février au 6 mars 2026, a réuni des éléments du Groupement de Cavalerie montée (GCM) et de la Légion de Gendarmerie d’Intervention (LGI). Au total, vingt-six (26) gendarmes du GCM et soixante-quinze (75) de la LGI ont pris part à cette session de renforcement des capacités.



L’objectif de cette formation était d’améliorer les compétences opérationnelles des personnels engagés dans l’utilisation des chevaux lors des dispositifs de sécurisation et de gestion de l’ordre public. Les modules ont également mis l’accent sur la maîtrise du stress et la conduite des interventions dans des contextes parfois exigeants.



Présidant la cérémonie de clôture, le général de brigade Jean Bertrand Bocandé, commandant la gendarmerie mobile, s’est félicité du bon déroulement du stage. Il a salué la rigueur et le professionnalisme des participants, tout en exprimant sa reconnaissance aux instructeurs italiens pour la qualité de leur encadrement.



Face à des défis sécuritaires en constante évolution, la Gendarmerie nationale entend poursuivre le renforcement des compétences de ses unités spécialisées. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique d’adaptation permanente et de professionnalisation continue des forces chargées de la sécurité publique.









































Rts