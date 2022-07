MAME MBAYE NIANG :« Yewwi Askan Wi ne peut même pas avoir 30 députés »

Absent de la scène politique depuis sa défaite aux élections locales, Mame Mbaye Niang brise le silence pour s’en prendre à l’opposition. Invité de l’émission Sunu Bataxal diffusée sur Public.Sn, de la structure de communication ProdAdf de la journaliste Aïssatou Diop Fall, Mame Mbaye Niang a tiré à boulets rouges sur Yewwi Askan Wi.



« Certains s’étaient engagés à transformer leur commune et certains ont eu la chance d’être élus. Ils cherchent des postes électifs pour déstabiliser le pays et soustraire des mains de la justice une personne de mœurs légères, un délinquant sexuel. Aujourd’hui, tout une machine est organisée pour soustraire une personne de la machine judiciaire« , a-t-il lâché.



Aussi, prévient-il, « Cela ne marchera pas». Profitant de cette occasion l’ancien ministre de la Jeunesse qui explique son mutisme par ses fonctions de chef de cabinet du président de la République.



S’exprimant sur le débat d’une éventuelle cohabitation, le chef de cabinet du président bat en brèche ses allégations. « Même si on applique les résultats des locales par rapport aux législatives, Yewwi ne peut même pas avoir 30 députés. Ils ne peuvent pas avoir la majorité. Ils sont libres de raconter des chimères, mais les populations sont suffisamment matures », poursuit-il.



Et d’ajouter: « Il promet de diminuer le coût de la vie en prenant l’exemple du riz alors que ce produit consommé par 80 % des Sénégalais n’est pas taxé». Suffisant pour signaler : «On ne peut pas être ignorant, imposteur et de mœurs légères et aspirer à nous diriger« .



























































Enquête Quotidien