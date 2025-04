MBACKÉ – Accident grave sur la nationale 3 : 28 blessés dont 11 dans un état critique après une collision entre un Ndiaga Ndiaye et un camion-citerne

Un violent accident entre un véhicule de transport en commun de type « Ndiaga Ndiaye » et un camion-citerne de l’entreprise Touba Gaz s’est produit ce matin vers 11 heures sur la nationale 3, au niveau de l’axe Dalla-Ngabou. Selon les services de secours, le bilan provisoire fait état de 28 blessés, dont 11 en urgence absolue.



Plusieurs victimes, coincées dans les épaves, ont dû être désincarcérées avant d’être évacuées vers l’hôpital de Touba. Les causes de l’accident restent à déterminer, mais les premiers témoignages évoquent une possible perte de contrôle de l’un des véhicules.





























