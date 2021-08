MERCATO - UN BAIL DE TROIS ANS, 40 MILLIONS DE SALAIRE ANNUEL : ÇA SE PRÉCISE POUR LIONEL MESSI AU PSG !

Paris est bel et bien en train de tout donner pour attirer Lionel Messi dans la capitale. L'Equipe annonce vendredi soir qu'un rendez-vous pourrait avoir lieu dès dimanche entre les dirigeants parisiens et les représentants de l'Argentin, dont le départ du Barça a d'ores et déjà été acté. Le PSG aurait un contrat tout prêt pour le sextuple Ballon d'Or. Selon le quotidien sportif, il s'agirait d'un bail de trois ans, dont une année en option. Et un salaire annuel net de 40 millions d'euros, qui ferait de Messi le joueur le mieux payé de l'effectif parisien devant Neymar (35 millions d'euros).

Les informations de L'Equipe sont confirmées par plusieurs journalistes. Mohamed Bouhafsi indique lui aussi sur son compte Twitter qu'un contrat de trois ans est dans les tuyaux. Et que Paris a prévu de rencontrer Jorge Messi, le père du joueur, dans les prochaines heures afin de finaliser le dossier. "Le vestiaire parisien est heureux", affirme-t-il par ailleurs. Un peu plus tôt, le journaliste Saber Desfarges évoquait un accord "quasi-bouclé" pour la venue de Messi au PSG. Et soulignait la volonté du joueur de rejoindre le club de la capitale.



Reste la question financière. Elle est légitime concernant un club qui a déjà consentis de gros efforts sur le mercato en recrutant Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, même si les trois derniers cités étaient en fin de contrat. D'autant que Paris n'a enregistré à ce jour que le départ de Mitchel Bakker, parti rejoindre le Bayer Leverkusen pour 7 millions d'euros. Une somme bien maigre pour compenser les dépenses. Surtout, la masse salariale du club parisien n'a jamais été aussi élevée qu'à l'heure actuelle, comme le souligne L'Equipe.



MBAPPÉ RESTE LA PRIORITÉ

Mais le PSG serait cependant en mesure de réaliser cette opération monumentale. Le quotidien sportif explique que l'assouplissement du fair-play financier serait favorable aux dirigeants parisiens. Paris étudierait ainsi le meilleur montage financier pour alléger autant que possible l'impact financier d'une éventuelle arrivée de Messi. Et compterait aussi sur les retombées économiques et marketing liées à la présence de la star argentine dans la capitale pour augmenter ses revenus.

D'autant que la priorité du PSG reste de prolonger Mbappé. Et le dossier Messi n'y change rien. Le Parisien confirme cette tendance, comme la volonté du club de la capitale de recruter l'Argentin. Selon le quotidien francilien, Paris est la priorité de l'Argentin et Jorge Messi aurait lui-même pris contact avec Nasser Al-Khelaïfi pour négocier l'arrivée de son fils à Paris. Le Parisien ajoute qu'une venue éventuelle de Messi ne changerait pas grand-chose dans la décision de Mbappé de signer un nouveau bail, ou non, avec le PSG.