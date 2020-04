MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

COMMUNIQUE CONJOINT SEN’EAU-SONES

MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR L’ETAT DU SENEGAL

DES FACTURES D’EAU DE LA TRANCHE SOCIALE

POUR UN MONTANT DE 3 MILLIARDS FCFA, AVEC EFFET IMMEDIAT

Le Président de la République a décidé de faire prendre en charge par l’Etat la facture correspondant à la consommation d’eau, pour un bimestre, de la tranche sociale représentant 20 mètres-cubes pour les ménages au titre des mesures d’accompagnement pour la lutte contre le COVID 19. En conséquence, le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement a instruit SEN’EAU et SONES de rendre publiques les modalités de son application avec effet immédiat.

A cet effet, les dispositions ci-après sont prises :

• Tous les clients (domestiques) sont concernés par cette mesure, soit 670.000 ménages environ, pour une consommation bimestrielle dans la tranche sociale ;

• Les clients qui ont déjà reçu leur facture du 1er bimestre avec comme échéances fixées entre le 15 et le 26 avril 2020, verront sur leur prochaine facture un avoir, correspondant à leur consommation dans la tranche sociale. Les autres abonnés qui recevront leur facture du 1er bimestre dans les prochains jours bénéficieront de la même gratuité.

Afin de faire observer les mesures de distanciation sociale de rigueur et pour éviter les engorgements dans les agences, SEN’EAU et SONES recommandent aux clients de privilégier le paiement électronique via leurs partenaires ORANGE MONEY, FREE MONEY, WARI, PROXIMO, ZUULU PAY, WIZALL, YUP, KASH KASH, INTOUCH, EXPRESSO.

Pour d’autres informations contacter le 800 00 11 11 (appel gratuit) ou écrivez-nous sur eau@seneau.sn

Les Directeurs Généraux de SEN’EAU et de la SONES