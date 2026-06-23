MONDIAL 2026 : SADIO MANÉ APPELLE À LA REMOBILISATION ET GARDE ESPOIR APRÈS LA DÉFAITE FACE À LA NORVÈGE

Après la défaite du Sénégal face à la Norvège (3-2) lors de la deuxième journée du groupe I du Mondial 2026, Sadio Mané a exprimé sa déception tout en appelant à une réaction rapide du groupe.



Visiblement touché par le scénario de la rencontre, l’attaquant des Lions a reconnu la frustration collective après un match disputé avec ambition mais conclu sans résultat positif. « Je pense que vous le savez tous, on est tous déçus. On est rentrés sur le terrain à cœur de gagner ce match. Malheureusement, le Dieu du football n’était pas avec nous ce soir », a-t-il déclaré.



Sadio Mané a toutefois tenu à féliciter l’adversaire, estimant que la victoire norvégienne était méritée. « Je pense que la Norvège mérite sa victoire, on la félicite », a-t-il ajouté.



Dans un contexte difficile pour les Lions, le joueur insiste sur la nécessité de se projeter rapidement sur la suite de la compétition. « Quant à nous, on va essayer de se remobiliser le plus tôt possible, dès ce soir. Et on va essayer de préparer le match prochain », a-t-il affirmé.



Malgré les deux premières défaites, l’international sénégalais refuse de céder au pessimisme et maintient l’espoir d’une qualification. « Je pense qu’on a encore une petite chance », a-t-il insisté, interrogé sur les possibilités de qualification.



Face aux journalistes, Sadio Mané a réitéré sa confiance dans la capacité du groupe à réagir. « Bien sûr, bien sûr. Qu’est-ce qu’il faudrait faire pour dépasser cette qualification ? C’est de se remobiliser le plus tôt possible, dès ce soir », a-t-il conclu, appelant à l’unité et à la concentration avant la dernière rencontre décisive.































































Rts