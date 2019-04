Macky Prépare Sa Succession En Douce

Mais à travers cette structuration Macky Sall, au-delà de la question du numéro deux, pourra régler en cachette celle du dauphinat. Car il faut bien que l’Apr ou Benno bokk yaakaar ait un candidat en 2024, qui ne sera pas Macky Sall. Et ce futur candidat peut ne pas forcément être le numéro deux de l’Apr, mais un autre homme de confiance qu’il mettra bien au frais en attendant le moment opportun pour le présenter officiellement.



Par cette structuration, Macky Sall semble avoir bien tiré la leçon du sort que connait actuellement son ancienne formation politique, le Pds. En effet, depuis la chute de Wade, ce parti est dans une tourmente en l’absence d’un leader opérationnel. En effet, Me Wade a commis l’erreur de ne pas préparer sa succession à la tête de son parti. Ce qui l’a obligé à rester le secrétaire général national même s’il n’en a plus les capacités physiques et même politiques. La suite on la connait : La nouvelle organisation du Comité directeur mise en place au lendemain de sa défaite avec Oumar Sarr comme numéro deux, n’a fait que précipiter l’éclatement du Pds avec une kyrielle de démissions et parfois des plus surprenantes. Au point que ce parti qui a participé à toutes les élections présidentielles depuis 78 en arrive à la forclusion en 2019 faute d’un candidat remplissant toutes les conditions. C’est ce sort que Macky Sall veut éviter à l’Apr.



Avec la structuration de l’Apr, Macky Sall va aussi chercher à absorber certains alliés de Benno bokk yaakaar dont les partis n’existent plus que de nom. On a entendu le porte-parole de la Ld, Moussa Sarr, exprimé son souhait de voir la coalition Benno bokk yaakaar se muer en parti politique. Ainsi, par le biais de la structuration de l’Apr, ce «Jallarbiste» tient là, une occasion rêvée pour se fondre dans l’Apr. Et il ne sera pas le seul. En dehors du Ps et de l’Afp qui ont clairement affiché leur ambition de briguer les suffrages des Sénégalais en 2024, le reste de la troupe de Benno bokk yaakaar ne perdrait rien en se fondant dans «l’Apr new look». Wait and see.



Georges Nesta DIOP

Macky Sall va vers un Apr new look