Macky Sall au Forum de Jeju : plaider pour la confiance et la résilience dans le multilatéralisme

Invité au panel « Réinventer le multilatéralisme », il a souligné l’urgence de rétablir la confiance dans le multilatéralisme et dans l’Organisation des Nations Unies. Pour l’ancien chef d’État, le Secrétaire général de l’ONU joue un rôle essentiel : celui de bâtisseur de ponts et de catalyseur de coopération entre les nations.



Macky Sall a également insisté sur la résilience comme principe directeur devant guider le prochain agenda mondial, face aux crises multiples qui secouent la planète.



À l’issue de son intervention, il a chaleureusement remercié la République de Corée pour son invitation et la qualité des échanges.







































































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