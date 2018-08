Macky Sall félicite Babacar Touré pour son ‘’formidable travail’’ au CNRA

‘’Je tiens à vous réaffirmer mes remerciements et mes très vives félicitations, au nom de toute la nation, pour votre leadership et le travail formidable que vous avez accompli à la tête du Conseil national de régulation de l’audiovisuel’’, a déclaré Macky Sall en recevant les rapports annuels 2016 et 2017 du CNRA.



Babacar Touré vient d’achever le mandat de six ans qu’un président du CNRA est en droit d’exercer.



Le chef de l’Etat a salué la ‘’constance’’ dont il a fait preuve dans sa réputation d’‘’homme de conviction’’.



‘’Je vous sais ferme sur les principes. Je vous sais tout flexible, pédagogue, plutôt persuasif. Vous avez fait montre de générosité, d’esprit fédérateur autour des principes d’impartialité’’, a dit M. Sall, louant ‘’les capacités de synthèse et de dépassement’’ du journaliste, ancien patron du groupe privé Sud Communication, fondateur du journal Sud Quotidien et de la radio Sud FM.



Babacar Touré est ‘’un journaliste professionnel et créateur d’entreprises’’, a ajouté le chef de l’Etat.



Le journaliste a été remplacé à la présidence du CNRA par son confrère Babacar Diagne, ancien directeur général de la RTS et ambassadeur du Sénégal aux Etats-Unis d’Amérique.

Le chef de l’Etat a adressé jeudi ses ‘’remerciements’’ et ‘’très vives félicitations’’ à Babacar Touré pour le ‘’formidable travail’’ fait par le journaliste à la présidence du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) durant les six dernières années.