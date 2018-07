Macky Sall salue le "pragmatisme" et "l’efficacité" de la coopération chinoise

Le président de la République, Macky Sall, a qualifié la coopération entre la Chine et l’Afrique de "pragmatique" et "efficace", soulignant qu’elle reste "orientée vers les priorités définies par les Africains eux-mêmes’’."Ces dernières années, la coopération entre la Chine et l’Afrique a connu un dynamisme remarquable. Elle est non seulement pragmatique, mais aussi très efficace puisque essentiellement orientée vers les priorités définies par les Africains eux-mêmes", a dit le président Sall dns une contribution parue dans le numéro de juillet du magazine d’information "Chinafrique".Cela tient au fait que "les relations entre l’Afrique et la Chine sont fondées d’une part sur le respect et la considération mutuels et d’autre part la similarité de leur trajectoire", a écrit le chef de l’Etat, à la veille de la visite (21-22 juillet) au Sénégal de son homologue chinois, Xi Jinping.Pour Macky Sall, "c’est une rencontre entre le berceau de l’humanité et l’une des plus vieilles civilisations de l’humanité, tous les deux ayant fait preuve d’une grande résilience en dépit des nombreuses péripéties de leur histoire"."Les relations sino-sénégalaises qui sont érigées aujourd’hui en partenariat global stratégique", ont une dimension bilatérale "exceptionnelle", a dit le président de la République sénégalaise.En plus de sa dimension économique, a souligné le président Sall, la coopération avec la Chine est également culturelle, et la construction des "merveilleux édifices" du Grand Théâtre national et du Musée des civilisations noires en est la preuve."Elle (cette coopération) est aussi manifeste dans les secteurs de la santé et des sports par la construction de l’Hôpital pour enfants de Diamniadio, de l’Arène nationale de lutte et la réhabilitation des 11 stades régionaux", a listé le président de la République qui n’a pas occulté l’accompagnement chinois dans les secteurs de l’hydraulique, des infrastructures a