Macky Sall va lancer la ligne Dakar-Paris de Air Sénégal S.A, à trois semaines de la présidentielle

A quelques mois de l'élection présidentielle de février 2019, le président Macky Sall lancé la nouvelle compagnie Sénégal Airlines Comme son prédécesseur, Abdoulaye Wade, il y a de cela six ans. C'est le constat fait par le quotidien Source A et repris par Actusen. Selon le canard, ce choix cache des raisons purement électoralistes.

Suite à l’acquisition des deux ATRS (20M de dollar, l’unité), les autorités sénégalaises se retrouvent obligés de solliciter les banques pour boucler le financement des deux A330 NEO (200M de dollar, l’unité), qui a largement englouti les fonds de la Compagnie.

Pis, le réseau de voisinage et sous régional est en cale –sèche, le système de vente (AGV) non opérationnel ; le compte d’exploitation est négatif, avec à la clé, une seule destination Ziguinchor qui ne fait pas le plein, malgré un tarif extrêmement bas.