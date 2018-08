"Macky a reçu des militants du Grand parti et du Pds"

Le responsable du Grand parti (Gp) dans la commune de Pikine, Gaïndé Badiane, charge Macky. "Nous avons été informés que le président (Macky Sall) a reçu un groupe de militants du (Gp) et un autre du Pds (Parti démocratique sénégalais), accuse le soutien de Malick Gakou, interrogé par Zik fm. Il leur a donné chacun 600 mille francs CFA pour (les) rallier à sa cause." "Ce qui n'est pas normal", martèle Badiane. Avant d'enfoncer le clou : "Le président a été élu pour consolider la démocratie et préserver au moins la dignité des Sénégalais. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'après avoir appauvri ces mêmes Sénégalais, il est en train d'acheter leur dignité."