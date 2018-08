Macky confronté à une opposition de plus en plus offensive - La solitude du chef

Un penseur a dit du chef que c’est quelqu’un qui a cherché à atteindre les sommets et qui y est parvenu. Mais le chef, lorsqu’il arrive au sommet aura toujours la surprise de se retrouver seul, surtout lorsqu’il s’agit d’affronter la mer par mauvais temps.



Le Président Macky Sall fait aujourd’hui face à une adversité de plus en plus pugnace, il se plie en quatre pour satisfaire les besoins de Sénégalais et, surtout il a besoin de responsables qui doivent défendre son bilan et faire face à l’adversité. Mais au moment où il a le plus besoin de les entendre sur les plateaux de télévisions et studios de radios, au moment où les responsables de l’Apr qui ont bénéficié des meilleurs avantages que peut procurer une victoire électorale devraient être les premiers à mouiller le maillot, nombre d’entre eux se sont inscrits aux abonnés absents.



La campagne électorale est imminente et le Président Sall est attaqué de toutes parts et quotidiennement sur plusieurs questions comme l’équation de l’eau, Auchan qui étouffe et tuera probablement nos petits commerçants, le pétrole et le gaz, les pêcheurs qui voient leurs produits surexploités par des étrangers alors qu’ils ne peuvent pas s’activer dans les eaux du voisin mauritanien, le cas Khalifa Sall sur lequel la Cedeao s’est exprimée, l’affaire Karim Wade pour laquelle le Procureur du Qatar se serait dépacé et tant d’autres détails qui constituent des failles que l’opposition s’attelle à élargir entre Macky et son peuple, ses «amis» restent muets comme des tombes !



On n’entend plus sur les ondes des radios ni ne voyons plus sur les plateaux de télévisions d’ex-thuriféraires du régime comme Moustapha Cissé Lo, Moustapha Diakhaté et autres anciens défenseurs acharnés de «Kor Ndew». Tous ces messieurs sont devenus subitement aphones face à la pugnacité soudaine de l’opposition et de nombre de citoyens qui dénoncent les errements et manquements du régime.



Craignent-ils d’être devenus si impopulaires et si honnis de auditeurs et téléspectateurs qu’ils préfèrent se terrer comme des rats avec la phobie de devenir, un de ces quatre matins victimes d’une vindicte populaire dont ils ont peut-être pu être les catalyseurs par leurs discours trop guerriers et leur arrogance d’il y a peu ?



En tout cas, à l’orée de l’élection présidentielle Macky Sall ne voit plus beaucoup de ces gars à ses côtés et il ne les entend plus défendre son bilan. Hors les invectives contre Karim Wade, Khalifa Sall, Ousmane Sonko ou encore Hadjibou Soumaré, les responsables apéristes et leurs alliés de Bennoo sont devenus muets comme des carpes. Leur silence est devenu si assourdissant que les radars de dakarposte s’en inquiètent. Qu’en pensent le président de la République et ses proches les plus… proches ? Niom rek a kham !