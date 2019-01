Macky et son PM, étrangement, seul face aux tirs groupés de l’opposition et de la société civile

Depuis des mois, les opposants et autres membres de la Société civile prennent la parole en public, pour étriller le Président de la République et son Septennat. Cependant, force est de constater qu’à part Mahamad Dionne, Aly Ngouille Ndiaye et Ismaïla Madior Fall, seuls quasiment trois autres ministres acceptent de sortir de leur sommeil, pour se muer en fervents défenseurs de Macky Sall.



SourceA qui a fait le constat indique que les nombreux Directeurs et généraux d’Agences ou de Directions, à l’exception de Siré Dia, sont, eux aussi, en vacances. Et, quand tout ce beau monde éteint les lampes et va se coucher, le candidat à sa propre succession est obligé d’assurer sa propre défense contre la litanie de tirs nourris, dont il est la cible.



Actusen.sn